​Ханты-Мансийский НПФ вошел в топ-5 по доходности пенсионных накоплений

В первом квартале этого года Ханты-Мансийский НПФ занял 4 место по доходности среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше десяти млрд рублей. С показателем 9,95 процентов годовых, сообщается на сайте Банка России.

По итогам инвестиционной деятельности за прошлый год Ханты-Мансийский НПФ занял шестое место среди негосударственных пенсионных фондов, объем пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, с показателем 5,95 процентов. При среднем показателе доходности крупнейших НПФ в 2,1 процента.