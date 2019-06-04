​NetByNet стал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через Яндекс.Кассу

Интернет-оператор ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (дочерняя компания ПАО «МегаФон») при помощи платёжного провайдера «Яндекс.Касса» стал принимать онлайн-оплату от B2B-клиентов NetByNet. Услуга позволит компании NetByNet значительно ускорить приём платежей от корпоративных клиентов.

Обычно процесс оплаты B2B-счетов выглядит так. Выставленный оператором счёт клиент передаёт в свою бухгалтерию или самостоятельно вводит реквизиты в бухгалтерскую программу. Дальше он проводит платёж и ждёт, когда деньги поступят на счёт получателя. Весь процесс занимает до трёх банковских дней и зависит от величины организации, а также от скорости работы бухгалтерии.

По сравнению с этой схемой сервис «B2B-платежи» от Яндекс.Кассы позволяет сократить время прохождения платежей и сэкономить время бухгалтера. Компании-клиенту достаточно оплатить услугу на сайте Netbynet, после чего оператор в течение нескольких минут получит уведомление о платеже и данные о плательщике. Таким образом, механизм оплаты услуг для юридических лиц становится таким же удобным и быстрым, как у клиентов — физических лиц.

«Сотрудничество с Яндекс.Кассой позволяет нашей компании решить массу проблем с задержкой оплаты, которые приводят к дебиторской задолженности и отключению услуг у клиентов. Возможность принимать оплату в режиме онлайн позволит компаниям не только упростить расчёты с клиентами, но и улучшить свои бизнес-показатели», — комментирует Андрей Батанов, генеральный директор NetByNet.

«Каждая компания ежемесячно платит за одни и те же услуги: офис, мобильную и городскую телефонную связь, интернет и т.д. Миллионы платёжек проходят один и тот же круг — выставление счёта, перевод денег, ожидание, подготовка закрывающих документов. Это плодит письма и документы, отнимает время у людей и деньги у бизнеса. “B2B-платежи” позволяют сократить этот порочный круг временных и финансовых потерь. Наш сервис сделает процесс B2B-закупок таким же простым и быстрым, как покупки для частных лиц в обычных интернет-магазинах», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента электронной коммерции Яндекс.Денег.

«Сервис «B2B-платежи» входит в экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн и позволяет нашим клиентам оптимизировать процесс оплаты. В настоящий момент в нашем интернет-банке более 30 сервисов, которые помогают бизнесу избавиться от рутинных операций и повысить рентабельность», – отмечает Сергей Паршиков, директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» ПАО Сбербанк.

«B2B-платежи» — совместный продукт Яндекс.Кассы и Сбербанка. Сервис уже доступен для компаний, имеющих расчётный счёт в Сбербанке — сегодня их около 2 млн, а это 30% от числа микро-, малых и средних предприятий России (по данным Единого реестра ФНС).