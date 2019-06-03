​На западе Югры ожидается сильный ветер

В западных районах Югры во вторник, 4 июня, ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Также в округе пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +8,+13 ºС, при прояснениях 0,+5 ºС, днем 18,+23 ºС, в западных районах +9,+14 ºС. По прогнозу синоптиков, дождливо и ветрено будет до конца недели.