​На западе Югры ожидается сильный ветер

В западных районах Югры во вторник, 4 июня, ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Также в округе пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +8,+13 ºС, при прояснениях 0,+5 ºС, днем 18,+23 ºС, в западных районах +9,+14 ºС. По прогнозу синоптиков, дождливо и ветрено будет до конца недели.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 5 июня в 12.00