​В Мегионе экс-адвоката обвиняют в нападении на полицейского

В Мегионе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката, которого обвиняют в ряде преступлений против порядка управления. Правонарушения мужчина совершал, будучи нетрезвым.

По версии следствия, первый раз он оскорбил полицейского в 2018 году, когда был доставлен стражами порядка в для прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Затем адвокат попал в поле зрение полиции в январе 2019 года. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил административные правонарушения — находясь на улице Садовая, он громко кричал, выражался нецензурной бранью, пытался залезть в квартиру чужого жилого дома через форточку. На замечания полицейского, который прибыл на место по заявлению очевидца о нарушении общественного порядка, мужчина снова стал оскорблять представителя власти, осознавая при этом, что последний находится при исполнении обязанностей. Обвиняемый был доставлен в ОМВД России по Мегиону для разбирательства, но с целью избежать административной ответственности, он попытался уйти из отдела полиции. Когда сотрудник полиции преградил путь правонарушителю, обвиняемый ударил представителя власти», — рассказали о похождениях юриста в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве подчеркнули, что преступления, в которых обвиняется мужчина, были совершены, когда он находился в статусе адвоката. В данный момент уголовное дело передано в суд. Если вина югорчанина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.