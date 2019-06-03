​В Югре от нападения клещей пострадали 705 человек

В Югре с начала сезона активности клещей от их нападения пострадали 705 человек. Это — в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Только за последнюю неделю к медикам обратились 257 жителей округа.

Членистоногие активны в 20 из 22 муниципалитетах региона. В Сургуте зарегистрирован 51 пострадавший, в Ханты-Мансийске — 106, в Нижневартовске — 35.

Исследования снятых с людей клещей показали, что некоторые из них являются переносчиками опасных заболеваний. «За 22 неделю в лабораториях автономного округа проведено исследование 118 клещей, в том числе 63 клещей, снятых с пострадавших. Возбудитель клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза в исследованных клещах не обнаружен, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 8,5 процента случаев, возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека в 1,6 процента исследованных клещей», — сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в регионе продолжаются обработки территорий против клещей: обработано 3934,77 га, что составляет 89,23 процента от общего плана обработок.