​В России санврачи забраковали более 19 тонн молочной продукции

В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор изъял из оборота 1 545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн. За нарушения наложены штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

«Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов составляет четыре процента. По микробиологическим показателям (содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр.) не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5 процента исследованных проб молочной продукции», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Всего было проведено 6 303 надзорных мероприятия в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 проверках выявлены нарушения требований законодательства.

Специалисты рекомендуют россиянам приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли. «При покупке необходимо обращать внимание на информацию на потребительской упаковке: маркировка должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), содержать наименование пищевой продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителей пищевой продукции, рекомендации и (или) ограничения по использованию. Единый знак обращения продукции на рынке государств -членов–Таможенного союза», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что в апреле были обнародованы данные Россельхознадзора, из которых следует, что в Югре 59,6 процента исследованных партий молочной продукции оказались фальсифицированными. С такими показателями округ расположился на пятом месте регионов страны с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции.

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