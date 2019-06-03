​Жители Нягани в социальных сетях пугают друг друга маньяком

В социальных сетях и мессенджерах прошла волна сообщений о маньяке, который орудует в Нягани.

Однако эта информация оказалось ложной. «Нет там никакого маньяка. Официально мы эту информацию опровергаем», – заявили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

Напомним, что на территории Югры действует закон, согласно которому с 1 апреля по 30 сентября запрещено нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время (23:00 до 6:00) без сопровождения родителей в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования.