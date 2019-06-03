В Нижневартовске в этом году посадят 2500 деревьев и кустарников, 1500 из них будут представлять из себя живую изгородь из барбариса и кизильника на площади на улице Чапаева.

Помимо этого, будут высажены черемухи, яблони, ивы, боярышники, калины, рябины, сирень и другие. Озеленение города его жителями будет происходить в рамках всероссийского дня посадки леса, высадки Театральной аллеи и акции «Семейное дерево».

Еще 1875 деревьев посадят за счет внебюджетных средств — силами предпринимательского сообщества.