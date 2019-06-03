​В Югре рабочая неделя начнется с грозами и порывистым ветром

В понедельник, 3 июня, в Югре ожидается неблагоприятная погода. В течение суток в регионе будут буйствовать ветер порывами до 19 метров в секунду и гроза. Температура воздуха днем составит +19,+24 ºС, по восточным районам +12,+17 ºС.

«С 4 и 5 июня местами ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений порывистый. Температура 04 июня ночью +9,+14 ºС, днем +19,+24 ºС, местами +12,+17 ºС. 5 июня ночью +8,+13 ºС, при прояснениях +1,+6 ºС, днем +18,+23 ºС, местами +11,+16 ºС», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.