​В России с производителей сигарет хотят взимать экосбор. Минздрав не против

В РФ предложили взимать экологический сбор с компаний, занимающихся производством табачной продукции. Этот налог составит примерно пять рублей с каждой пачки. Таким образом государство сможет получить в казну порядка 75 млрд рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава, там против экосбора не возражают и отмечают, что из-за окурков в мире ежегодно становится на 680 млн тонн мусора больше.

Письмо с предложением взимать экологический сбор в Минприроды направили представители федерального проекта «Трезвая Россия». С учетом того, что средняя стоимость пачки сигарет составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже примерно на 5 процентов,

По мнению «Трезвой России», к 2025 году количество табачных отходов вырастет более чем на 50 процентов. Именно поэтому рассматриваются новые варианты налогообложения для производителей табачной продукции.

Кстати: В прошлом году Минздрав уже выступал с инициативой о введении экосбора для производителей сигарет. Тогда Минприроды выступило против, отметив, что в России нет технологий сбора и переработки окурков.