РЖД запустил пилотный проект «детское купе»

Холдинг «РЖД» открыл продажи билетов на пилотный проект «детское купе». «Дизайн интерьера «детского купе» разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки», — сообщается на сайте компании.

В настоящий момент можно приобрести места в детском купе на поезд сообщением «Москва – Анапа» (№ 109В/109С, места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). Тестовые поездки будут совершаться с 22 августа до 27 сентября, после чего специалисты проанализируют отзывы пассажиров и решат, нужно ли делать проект постоянным.

Отметим, что стоимость места в «детском купе» не отличается от стоимости в других купе тех же вагонов.