​В июне россиян ждет короткая рабочая неделя

Вторая рабочая неделя лета будет короткой — россияне получат дополнительный выходной в среду, 12 июня, в честь Дня России.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным», — сообщили «Российской газете» в Роструде.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. В честь Дня народного единства отдыхать будет три дня — со 2 по 4 ноября.