​18 процентов россиян заявили о снижении размера зарплат

18,3 процента россиян заметили снижение размера зарплаты за прошедший год. Еще у 62,5 процента граждан доход за год не изменился, а у 19,2 процента зарплаты выросли. 41,4 процента заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52 процентов она осталась на прежнем уровне, у 6,6 процента — снизилась. Данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС публикуют «Известия».

При этом, по официальным данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 9,4 процента.

Разницу официальных статистических данных и данных исследования объясняют тем, что ученые учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Кроме того, эксперты издания указали на снижение доходов большинства граждан из-за растущих расходов.