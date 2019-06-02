​Россия ответила на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что отстранение сборной от участия в Олимпиаде в 2020 году маловероятно. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на участие российских спортсменов на Играх в 2020 году.

«Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций», — прокомментировал ситуацию Поздняков.

По словам Позднякова, руководство МОК уже озвучило свою позицию — «российская команда примет участие в Играх в Токио».

Ранее, 2 июля, издание Sunday Times с ссылкой на собственные источники заявило, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в Олимпиаде-2020.