​Тюнинговать автомобили теперь можно только с разрешения ГАИ

С 1 июня 2019 года в России вступили в силу новые правила тюнинга машин. Теперь вносить изменения в конструкцию и внешний вид автомобилей можно будет только с разрешения Госавтоинспеции.

Правила, разработанные МВД на основе требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В документе поясняется, что правила введены для того, чтобы сделать тюнинг «прозрачным и понятным». Чтобы внести изменения в конструкцию транспорта, необходимо предоставить в ГАИ документы, в частности, заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, уточняет РБК. Свидетельство можно будет получить после одобрения доработок сотрудниками ГИБДД. Отказ предусмотрен за изменения, которые привели уничтожению идентификационного номера автомобиля, изменению базы или увеличению разрешенной максимальной массы транспортного средства. Также нельзя заменить кузов, кабину или шасси частями, которые не предусмотрены маркой его транспортного средства.