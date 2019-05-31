​В Югре инспекторы ДПС выйдут на трассы для проведения спецмероприятия

В Югре с 1 по 9 июня пройдет профилактическое мероприятие «Трасса». Наряды ДПС будут дежурить на автодороге федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г. Сургут», а так же на автодороге регионального значения «Иртыш».

«Данное мероприятие направлено на снижение аварийности на загородный автодорогах, профилактику правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушение установленного режима труда и отдыха, выявление водителей, управляющих транспортным средством в утомленном состояние», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.