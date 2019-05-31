​Судебные приставы Югры составили портрет алиментщика

Ко Дню защиты детей специалисты УФССП Югры составили портрет должника и алиментную карту региона

«Портрет отца-должника выглядит следующим образом. Средний возраст составляет 35 лет. Средняя сумма долга родителя — 200 тысяч рублей. Самому молодому должнику 20 лет, а самому взрослому 79 лет. В большинстве случаев неплательщик алиментов по месту регистрации не проживает, не имеет или скрывает официальный заработок. Мать-должница представляет собой женщину в среднем 40 лет с долгом в размере 150 тысяч рублей. Самой молодой алиментщице - 21 год, самой взрослой - 64 года. Большая часть должниц не имеют места работы, а также не имеют в собственности имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в округе проживают 11 тысяч алиментщиков. По числу должников лидирует Нижневартовск и Нижневартовский район, на втором месте Сургут, а наименьшее число неплательщиков по алиментам зарегистрировано в городе Покачи.

Из числа неплательщиков алиментов мужчины составляют - 85 процентов. К оплате алиментов их мотивирует арест имущества, ограничение права выезда за пределы РФ и ограничение специальных прав, в части управления транспортным средством. Для женщин стимулом погасить задолженность перед детьми оказалось применение более строгих мер принудительного исполнения, таких как привлечение к административной и уголовной ответственности.