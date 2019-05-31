​Опубликован прогноз погоды на первые летние выходные в Югре

Первый летний уикенд в Югре будет дождливым и прохладным. 1 июня ожидается северо-западный умеренный ветер. Температура ночью местами опустится до нуля, днем — поднимется до +21 ºС, в северных и восточных районах — до +14 ºС.

Со 2 июня округ накроет серия циклонов. «Ожидается облачная с прояснениями погода, дожди на большей части территории, местами грозы. Ветер северных направлений умеренный, при грозе порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью +6,+11 ºС, при прояснениях 0,+5 ºС, днем +14,+19 ºС», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.