С 3 июня начнется отключение горячей воды в Сургуте

Отключение горячей воды в Сургуте начнется уже в следующий понедельник, 3 июня 2019 года.

Первыми мыться в тазике придется жителям двенадцати микрорайонов города, среди которых: №23, 23 А, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 28 А, поселки Юность, Кедровый - 2 и Финский.

Всего запланировано четыре этапа отключения горячей воды. Среднее время работ на каждом участке составит две недели. Все ремонтные работы завершатся 11 августа, к этому времени система отопления будет готова к новому зимнему периоду.

Здесь можно посмотреть полный график отключения горячей воды в Сургуте.