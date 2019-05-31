​Ипотека под 5% годовых для семей с двумя детьми

Это отличная возможность купить жилье в доме «Азбука», что строится в 30 микрорайоне Сургута, и воспитывать детей в месте, где их взросление будет максимально счастливым — комфортным в квартире и безопасным во дворе.

Ипотека с господдержкой действует, если второй или последующие дети в вашей семье рождены после 1 января 2018 года.

— первоначальный взнос — 20%

— сумма кредита до 6 млн рублей

Рекомендуем вам присмотреться к студии с двумя спальнями от 59,8 м². Здесь есть всё, чтобы комфортно разместиться семье из 4 человек. Самое главное, конечно, функциональная детская комната. В ней легко вмещаются две кровати, а также места для занятий и отдыха.

*Ипотека предоставляется банком ВТБ. Подробности уточняйте в отделе продаж.

Записывайтесь на показ по телефону: +7 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru.