​Сегодня сотрудники администрации Сургутского района приехали на работу на велосипедах

Сегодня, в День отказа от курения и День рождения велосипедного спорта, порядка 70 сотрудников администрации Сургутского района приехали на работу на велосипедах. Не остановила сторонников здорового образа жизни даже не самая теплая погода за окном.

Приблизительно за час до начала рабочего дня коллеги-велосипедисты со всех подразделений собрались перед главным зданием районной администрации: сделали «почетный круг», сняли мотивирующее видео и фотографии на память.

Начальник отдела развития и мотивации персонала управления муниципальной службы, кадров и наград Мирослава Тимчук рассказала СИА-ПРЕСС о целях акции: «В первую очередь это делается для того, чтобы наши муниципальные служащие были здоровы. В администрации Сургутского района проводится очень много спортивных мероприятий. Сотрудники посещают спортзалы, профессионально занимаются разными видами спорта».

Составил компанию коллегам-велосипедистам и новый заместитель главы Сургутского района по общим вопросам Андрей Клюшин. Он поблагодарил участников за отклик, отметив, что эта акция — прекрасное начало последнего рабочего дня на этой неделе.

Помимо заряда энергии от велосипедной поездки, сотрудники районной администрации сегодня смогут пройти мини-обследование, не отходя от рабочего места: приглашенные специалисты Центра медпрофилактики в рамках акции «Бирюзовая ленточка» измерят им давление, уровень углекислого газа в легких, сахара в крови и так далее.