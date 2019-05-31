Россиянам сократят новогодние каникулы в честь 2020 года

В 2020 году новогодние каникулы в России продлятся восемь дней, а не десять как в предыдущие два года. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, которое находится на рассмотрении российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Отдых сократится по «техническим причинам», поясняет «Российская газета». Так, в прошлые годы каникулы продлевались за счет выходных 30 и 31 декабря. В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Отдыхать будем только с 1 по 8 января. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.