​В Югре бывший начальник городской полиции сел на восемь лет за взятку сотруднику ФСБ

В Югре вынесен приговор бывшему начальнику ОМВД Радужного. Он признан виновным по статье «дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере».

«В марте и апреле 2017 года подсудимый передал 200 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику другого правоохранительного ведомства, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, за получение информации о планируемых мероприятиях по выявлению преступлений и лиц, причастных к хищению углеводородного сырья. При передаче взятки начальник ОМВД России по городу Радужный был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве уточнили, что для доказательства вины бывшего полицейского были опрошены более 40 свидетелей, а также проведены технико-криминалистическая, генетическая и лингвистическая экспертизы.

Осужденный приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.