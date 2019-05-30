Жители дома на Билецкого, 6, в Сургуте грозятся пожаловаться на местных чиновников президенту. Им не хватает парковочных мест

Житель дома по адресу Билецкого, 6, в Сургуте пригрозил чиновникам пожаловаться на них президенту, если те не решат вопрос нехватки парковочных мест во дворе. На территории установлены запрещающие стоянку знаки, а нарушителей штрафуют сотрудники ГИБДД.

«В связи отсутствием малых парковочных мест на улице Билецкого, 6, ГИБДД Сургута производит незаконный сбор денег, то есть штрафов. Прошу незамедлительно принять меры. В худшем случае будет направлено коллективное письмо в приемную президента РФ В.В. Путина», — пишет Радис Гайфуллин на портале "Твой Сургут".

На обращение сургутянина откликнулся заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Он сообщил, что собственники вправе провести общее собрание жильцов, чтобы большинством голосов принять то или иное решение, в частности и о демонтаже запрещающих знаков. «В случае, если собственники помещений многоквартирного дома считают, что при решении вопроса установки дорожных знаков нарушены требования законодательства и их права, они в праве обратиться в судебные органы», — отметил чиновник.

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