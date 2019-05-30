​МегаФон запустил сеть NB-IoT в Сургуте

29 мая 2019 года, ХМАО-Югра. МегаФон подготовил телеком-инфраструктуру для массового подключения устройств интернета вещей. Оператор запустил стандарт NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) на существующей инфраструктуре. Уже сейчас она может обслуживать миллионы счетчиков, датчиков, сенсоров и других устройств в самом большом городе региона.

Сургут стал вторым после Екатеринбурга городом на Урале, где МегаФон запустил базовые станции стандарта NB-IoT.

Технология позволяет «умным» устройствам обмениваться данными без участия человека. Обновленная сеть призвана снизить затраты бизнеса и госструктур при внедрении в производство умных устройств, ведь ее особенность – увеличенная емкость.

Сеть NB-IoT реализована на низкой частоте, что гарантирует большой охват, широкое покрытие и проникновение сигнала в здания, а также подвальные и полуподвальные помещения. Таким образом, датчики установленные, например, в цехах, строениях с плотными стенами или в подвале, смогут успешно работать и отправлять необходимые данные. Устройства в этом стандарте могут работать до 10 лет без подзарядки.

Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале, отмечает:

"NBIoT – это передовая технология, которая используется для построения цифровой экономики в самых разных странах мира. На данный момент в Сургуте в новом стандарте работают уже 32 объекта связи. Каждая такая базовая станция способна обслуживать 2 миллиона датчиков. Это значит, что наша сеть легко может обеспечить потребности в «общении» умных устройств и для регионального бизнеса, и для муниципалитета, который все чаще задумывается о внедрении систем умного и безопасного города".

ЖКХ, энергетика, транспорт, медицина, системы безопасности, инфраструктура умного города – сферы, где будет особенно востребовано решение. Сеть МегаФона готова к реализации NB-IoT проектов под задачи бизнеса Сургута.