​В Югорске будут судить мужчину за склонение к употреблению наркотиков

Жителя Югорска обвинили в незаконном хранении наркотиков и склонению своего знакомого к их употреблению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Югре.

По версии следствия, мужчина страдает наркотической зависимостью. В апреле 2019 года он покупал наркотики через «закладки» и хранил их дома.

Как выяснилось по мимо того, что обвиняемый сам употреблял наркотики, он еще и склонил к их потреблению своего знакомого.

Все наркотические средства, найденные у обвиняемого в квартире изъяты. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.