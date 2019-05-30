В прошлом году в Югре выполнены все показатели государственной национальной политики и профилактики экстремизма

Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась о реализации в регионе стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

Она сообщила, что в октябре прошлого года в Югре утверждена госпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», в этом году в ней задействованы 11 окружных органов власти и 22 муниципальных образования. Все целевые показатели госпрограммы в 2018 году в Югре достигнуты в полном объеме.

Национально-культурным объединениям и некоммерческим организациям оказывается финансовая поддержка для реализации проектов по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Так, например, в прошлом году 25 НКО получили гранты, еще три — премии губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений».

Одна из таких организаций — нижневартовский «Центр коренных народов Севера «Тор-Най». «В этом году мы заявим на конкурс нашего сотрудника, не организацию, с его проектом «Моя семья — моя Россия». В рамках проекта 26 семей разных национальностей будут рассказывать о своих традициях, обычаях, культуре, семейных реликвиях. Все это будет происходить на площади, чтобы видел весь наш дружный город, — рассказала СИА-ПРЕСС руководитель Центра Инна Антонова. — Такие премии обязательно нужны. За счет нее мы сшили настоящие традиционные хантыйские платки, приобрели костюмы, выехали в ближайшие поселки поделиться опытом, реализовали проект «У чувала дружбы».