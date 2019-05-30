​Андрей Миляев провел встречу с жителями поселка Пойковский Нефтеюганского района

Встреча состоялась в зале заседаний администрации поселка.

Граждане выразили претензию по вопросу созданной рабочей группы, изучающей условия переселения граждан из балочных массивов. По их словам, в составе рабочей группы всего лишь два человека из числа жителей балочных массивов.

В Пойковском существуют четыре территории, на которых расположены балки. Несколько месяцев жители совместно с либерал-демократами добиваются внесения изменений в генплан поселения, чтобы земли были переведены под индивидуальное жилищное строительство или садоводческое некоммерческое товарищество. Они готовы предоставить своих кандидатов для участия в работе данной группы, чтобы соблюсти свои права в рамках действующего законодательства.

Андрей Миляев разъяснил гражданам, что пойковчане, выразившие желание принять участие в работе, будут расселены в последнюю очередь. Участники рабочей группы и общественных движений должны завершить сначала всю работу и только потом закрыть свой личный вопрос.

Жители не только согласились на это условие, они восприняли предложение с большим энтузиазмом. В этот день была практически полностью сформирована команда желающих войти в рабочую группу.

«Я согласен, что в рабочую группу должны войти сами жители балочных массивов. Вы живёте на этой местности, знаете своих соседей, различные детали всех обстоятельств. Участие граждан поможет избежать многих конфликтов и, главное, значительно ускорит работу», – сказал депутат Думы Югры Андрей Миляев.

Он подчеркнул, что целевая рабочая группа – это возможность для граждан встречаться со специалистами, нефтяниками и иметь полную информацию о происходящем.

В ближайшее время пойковчане планируют обсудить данный вопрос с главой посёлка.