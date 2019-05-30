​Две трети россиян признались, что пьют

Число пьющих россиян за последний год выросло, об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о результатах которого сообщил «ТАСС». Судя по опросу, 67% жителей страны выпивают алкоголь. В 2018 году данный показатель был ниже на семь процентных пунктов.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году - уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», — отмечается в материалах исследования.

Исходя из данных ВЦИОМ, 27% россиян пьют алкоголь реже раза в месяц, порядка 18% респондентов употребляют спиртные напитки два-три раза в месяц, 16% опрошенных признались, что выпивают раз в месяц, еще 6% — реже раза в месяц.