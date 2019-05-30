В России взлетели цены на плацкарт

В России зафиксировали заметный рост цен на билеты в плацкартные вагоны: в летние месяцы они подорожали на 65—100 процентов.

На это обратило внимание Общероссийское объединение пассажиров и направило письмо в ФАС с требованием проверить, чем обоснован такой стремительны рост цен.

Наибольшее подорожание коснулось направлений Москва – Калининград (+ 100 %), Москва – Адлер (+ 97 %) и Новосибирск – Томск (+ 93 %).

Как пишут «Известия», Федеральная пассажирская компания не подтверждает серьезного взлета цен: по словам ее представителей, стоимость проезда в плацкарте и общих вагонах устанавливается государством.