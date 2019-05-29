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​В Тюмени обсудят новые практики и подходы к социальному предпринимательству

В Тюмени 30 мая состоится слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019». На нем участники смогут обменяться опытом и познакомится с новыми передовыми практиками социального предпринимательства.

«Новые практики и подходы к социальному предпринимательству – вот что интересует нас в первую очередь. Ведь жизнь не стоит на месте, а систематизированной информации по социальному предпринимательству мы, на мой взгляд, получаем пока недостаточно. Поэтому общение с экспертами на форуме «СоциоДрайв-2019» очень поможет развитию нашей отрасли», – считает руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты», член общественного совета при областном департаменте социального развития Наталия Ситова.

Она уверена, что услуги социальных предпринимателей на данный момент востребованы обществом.

«С нашей помощью жители региона могут решать множество своих проблем, например, в сфере ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья, социальной реабилитации инвалидов, психологической поддержки родителей, организации детского и семейного досуга. Это очень широкое поле деятельности, поэтому у социального предпринимательства в Тюменской области есть большой потенциал для дальнейшего развития. Нам есть чем заняться и куда расти», – заявляет Ситова.

В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества и социально ориентированных НКО из регионов УФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.


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29 мая в 19:11, просмотров: 301, комментариев: 0


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