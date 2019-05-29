​1 июня плавучая поликлиника «Николай Пирогов» начинает летнюю навигацию

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» будет курсировать по Югре с 1 июня по 18 октября. Всего обследоваться у специалистов смогут жители 45 населенных пунктов Нижневартовского, Белоярского, Березовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

«На борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, четыре аппарата лучевой диагностики: цифровые флюорограф и маммограф, дентальный рентгенологический аппарат. В состав врачебной бригады входят терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медицинские сестры», — рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.

Первыми врачи посетят жителей Белоярского и Березовского районов.

Стоит отметить, что плавучая поликлиника весьма востребована: в прошлом году в период летней навигации врачи осмотрели 6 073 человека, выполнили 16 666 обследований и консультаций.