​Губернатор Тюменской области Александ Моор принял участие в праймериз «Единой России»

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в предварительном голосовании «Единой России».

Он отметил, что в предварительном голосовании сложилась «реальная внутрипартийная конкуренция».

«В этом списке — люди с активной гражданской позицией, которые хотят сделать жизнь земляков лучше и комфортнее. У каждого из них — своя программа, свой взгляд на улучшение территории. О ней они рассказывали на дебатах, которые предшествовали предварительному голосованию. Я сам проходил процедуру предварительного голосования – участвовал в дебатах — и знаю, насколько это волнительно, но важно и нужно — как для участников, так и для жителей», — заявил Моор.

В общем на 191 мандат заявилось 439 кандидатов. В праймериз в Тюменскую областную думу участвуют восемь кандидатов, в Ялуторовскую городскую думу – 59 кандидатов. На дополнительный мандат в Тобольскую городскую думу претендуют четыре кандидата, в думу Тюменского муниципального района – два кандидата. В думы сельских поселений еще 336 кандидатов.