​По программе «Тобольск-2020» будет построено более 40 социальных объектов

По масштабной программе «Тобольск-2020» в городе будет построено более 40 социальных объектов.

Во время рабочего визита в Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что программа будет выполнена в полном объеме. Он лично побывал на строительной площадке в 15 микрорайоне, где сейчас возводят школу и детский сад, которые необходимы городу.

«Эти и многие другие важные социальные объекты возводятся в рамках программы «Тобольск-2020», которую общими усилиями реализуют правительство Тюменской области, администрация города и компания СИБУР. С нашей стороны все в порядке – предусмотрено финансирование всех объектов, которые входят в программу. Все идет по плану», – заявил Моор.

Кроме школы и садика губернатор осмотрел еще два объекта – строящийся на территории стадиона «Тобол» центр зимних видов спорта и дополнительный крытый каток, который возводится рядом со спорткомплексом «Кристалл».

«В ближайшее время мы проведем встречу с жителями, обсудим с тоболяками наши планы», – отметил лава Тобольска Максим Афанасьев.