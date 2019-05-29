​Югра встретит лето мокрым снегом и сильным ветром

В Югре продлено предупреждение о неблагоприятной погоде на 30 мая. Местами в округе ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. 31 мая и 1 июня в некоторых районах пройдут дождь и мокрый снег, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха 30 мая ночью не превысит +9 ºС, на севере округа при прояснениях до 0 ºС, днем — до +19 ºС, по северным и восточным районам — до +13 ºС.

31 мая и 1 июня днем +16,+21 ºС, по северу и востоку +9,+14 ºС. Ветер ожидается от юго-западного до северного порывами сильный.