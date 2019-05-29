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​В Когалыме санврачи закрыли салон «Клеопатра» из-за нелегальных «уколов красоты»

В Когалыме на 60 дней приостановлена работа центра красоты и здоровья «Клеопатра» из-за оказания нелегальных услуг и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Нарушения выявлены во время проверки специалистов Роспотребнадзора, которую инициировала прокуратура.

«Во время выездной проверки выяснилось, что помимо парикмахерских услуг здесь, в том числе, оказывали услуги косметологические, подразумевающие нарушение целостности кожных покровов, так называемые «уколы красоты». Однако лицензии на осуществление медицинской деятельности юридическое лицо не имело. Осмотрев занимаемые помещения, административный орган установил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющих реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — рассказали в пресс-службе окружного управления ведомства.

В частности, санврачам не понравилась отделка стен и мебели — они не позволяют проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Оказалось также, что в центре красоты и здоровья некачественно дезинфицировали ванночки и инструменты для маникюра и педикюра.

Решение о приостановке работы салона принял суд — у предпринимателя есть два месяца, чтобы устранить все нарушения.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 283, комментариев: 0


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