​В Югре отмечается аномальная активность клещей

Весной 2019 года от присасывания клещей пострадали уже 448 жителей Югры. Это — почти в три раза больше, чем за такой период прошлого года, когда было зарегистрировано 159 обращений. Только за минувшую неделю к медикам обратились 165 пострадавших, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования снятых с людей членистоногих обнаружили в 1,1 процента возбудитель клещевого энцефалита и в 12,3 процента — клещевого боррелиоза.

Больше всего пострадавших в Кондинском районе (74 человека) и Пыть-Яхе (59 человек). В окружном центре за помощью обратились 57 человек, в Сургуте — 36, в Нижневартовске — 22. Каждый пятый «поймал» клеща в пределах населенных пунктов. Но чаще всего членистоногие нападают в период выезда на природу для отдыха (32%).

При этом от клещевого энцефалита привиты менее половины югорчан. Специалисты напоминают, что в данный момент можно пройти курс вакцинации по ускоренной схеме.

Акарицидная обработка проведена на 62 процентах от запланированных территорий. В Сургуте она запланирована на 28-31 мая.