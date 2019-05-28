Предприниматели Югры могут взять cмарт-кассу «Эвотор» в аренду

Предприниматели Югры могут организовать работу кассы при помощи смарт-терминала «Эвотор». Это устройство на базе планшета с принтером кассовых чеков и фискальным накопителем позволяет полностью соответствовать всем требованиям 54-ФЗ и оптимизировать работу торговой точки.

Смарт-кассу можно либо приобрести в собственность, либо арендовать. Стоимость арендной платы составляет от 2000 рублей в месяц, при этом банк берет на себя регистрацию кассы в ФНС и ОФД, установку устройства и обучение персонала, техническую поддержку на весь срок аренды, замену устройства в случае его выхода из строя.

«Смарт-терминал «Эвотор» является одним из наиболее удобных и эффективных решений для бизнеса. Устройство позволяет удаленно контролировать работу торговых точек и анализировать продажи через личный кабинет, создавать и управлять ассортиментом, смотреть остатки товаров, вводить программы лояльности для клиентов и продавцов и многое другое», – рассказала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

К онлайн-кассе можно подключить денежный ящик, сканер штрих-кодов, пинпад для приема карт и другие периферийные устройства при помощи USB-порта. Получить подробную консультацию и подать заявку на установку терминала «Эвотор» можно на сайте или в офисах Сбербанка по адресам:

- г. Сургут, ул. Дзержинского 5, тел: 89068266766

- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная 10, тел: 89227950289;

- г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,45, тел: 89124148249.