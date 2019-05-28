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​Победители «Битвы стартапов – 2019» в Тюмени получили 10,5 миллионов рублей

На площадке Тюменского технопарка состоялся III инноваций форум INNOWEEK, где были выбраны лучшие стартапы 2019 года.

Главным победителем Битвы стартапов стала компании из Екатеринбурга ООО «Веб-подряд», разработавшая проект «Paycon». Компания планирует открыть в Тюмени первый магазин без кассира. Таким образом, стартап поможет рейтейлу снизить очереди и увеличить выручку магазинов с помощью корзины робота.

«Мы хотели выиграть – и у нас получилось. Представьте, что вы пришли в магазин, взяли корзину, в которую встроено четыре камеры. Товары автоматически отображаются в телефоне. На выходе вам остается произвести оплату и выйти через турникет. Не нужно стоять в очереди – вы экономите время и силы», – рассказал победитель Битвы стартапов Игорь Ушаков.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил, что привлекательность проекта и в том, что стартаперы планируют открыть магазин именно в Тюмени. Он подчеркнул, что организаторы Битвы стартапов считают важным предоставить не только финансовую поддержку, но и организационную.

«Мы взяли на себя определенные обязательства, в том числе поддержать тех стартаперов, которые не получили сегодня финансовую поддержку – предложили сотрудничать с тюменскими инвесторами и пытаться реализовать свои проекты без бюджетного финансирования, но с административной поддержкой тюменского региона», – заявил Вахрин.

Еще три миллиона рублей выиграл проект Wellsoft компании «ВЭЛЛС». Wellssoft – интегрированная программная платформа для моделирования полного цикла внутрискважинных операций.

Третий победитель получил полтора миллиона рублей. Им стал студент третьего курса МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Веткин с проектом RuProtez. Студент представил новый подход анализа и обработки биометрических данных для управления протезом. Для реализации разработчику нужно две вещи – деньги и федеральный реестр инвалидов.

«Мы планировали выиграть, для того чтобы провести редизайн протеза. В принципе, нам хватает тех средств, которые мы выиграли. Что удивило, мы получили несколько интересных предложений сотрудничества с Тюменским технопарком. Скорее всего мы будем работать в Тюмени», – поделился планами Егор Веткин.

Всего на Битву стартапов в 2019 году было заявлено 280 заявок, 50 из которых были защищены в очной форме.

Справка:

Битва стартапов в Тюмени – одно из ключевых событий форума Неделя инноваций в Тюменской области INNOWEEK. Форум проходит в Тюмени в третий раз, организаторами выступают правительство Тюменской области, Тюменский технопарк, Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 153, комментариев: 0


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