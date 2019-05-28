Наталья Комарова обсудила реконструкцию сургутского жд-вокзала с руководитель Свердловской железной дороги

В Сургуте уже в июне начнется реконструкция жд-вокзала. Об этом на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой сообщил новый руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников. Аукцион на проведение работ уже состоялся.

«В июне с большой долей вероятности мы будем выходить на стройку», — рассказал Колесников. В пресс-службе СвЖД СИА-ПРЕСС пообещали, что подробности о том, какие именно работы начнутся первыми и что будет сделано до конца года, сообщат позднее. Подчеркнув, что «сделают все возможное, чтобы реконструкция минимально повлияла на комфорт пассажиров».

По информации от пресс-службы РЖД, общая стоимость проекта превышает 2,5 млрд рублей. После реконструкции вокзальный комплекс в Сургуте должен стать «умным вокзалом», безопасным, с безбарьерной средой, отвечающим всем требованиям современности. Его площадь увеличится в два раза до 12 тыс кв. м.

Глава региона в свою очередь сообщила Колесникову, что правительство намерено сопровождать работы по реконструкции жд-вокзала: «Это хорошая новость для всего нашего региона. Люди с большой активностью принимали участие в обсуждении проекта. Мы будем сопровождать его на каждом этапе. Мы взяли на себя обязательства участвовать в реконструкции вокзалов Сургута и Пыть-Яха».

Реконструкцию вокзала в Сургуте планируют закончить в 2021 году.