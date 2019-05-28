​В Тюмени обсудили вопросы развития беспроводных сетей и широкополосного доступа в Интернет

В Тюмени состоялось заседание рабочей группы, где представители департаментов информатизации, имущественных отношений и администрации Тюмени, а также представители операторов связи, обсудили вопросы развития информационной инфраструктуры в регионе.

Главный вопрос на повестке – ход реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура». Таким образом, на мероприятии обсуждались предложения по упрощению процедуры доступа для строительства линий связи на земельные участки, а также в здания и сооружения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и на линейные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

В частности, эксперты подняли вопросы о развитии беспроводных сетей связи интернет и широкополосного доступа в Интернет в населенных пунктах области.

Участники отметили необходимость создания комплексных планов решения имеющихся в настоящее время вопросов, которые препятствуют развитию широкополосного доступа в сеть Интернет в населенных пунктах Тюменской области.