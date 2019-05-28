Победитель конкурса «Лучший управленец» Сургутского района получил грант на обучение в РАНХиГС

Победитель районного конкурса «Лучший управленец» Алексей Панченко и начальник Управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района Алена Яковлева подписали документы на получение Панченко гранта в размере 700 тысяч рублей на дополнительное профессиональное образование.





Алексей будет получать еще одну квалификацию «Специалист по государственному и муниципальному образованию» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ на протяжении 18 месяцев.

«Я долго изучал различные варианты существующих образовательных программ. И, поскольку я внесен в кадровый резерв в департаменте образования администрации Сургутского района на должность «Руководитель департамента образования и молодежной политики», решил, что нужно получить образование, связанное с гослужбой, — рассказал СИА-ПРЕСС Алексей Панченко. — Написал вступительное мотивационное эссе, в котором пояснил, почему хочу учиться именно по этой программе, чем хочу заниматься в последующем (модернизировать систему образования), прошел собеседование, и меня приняли. Эта программа — аналог MBA, только для госслужбы».

Отметим, что в данный момент Панченко трудится в Сургутском педагогическом университете руководителем образовательной программы «История». В апреле этого года он победил в конкурсе «Лучший управленец» Сургутского района, обойдя в финале 14 соперников.