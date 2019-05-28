​Региональный модельный центр в СурГУ проводит набор детей на программы дополнительного образования

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит набор учащихся 5–11-х классов. Ребятам на выбор предложено более 20 программ дополнительного образования, среди которых: космос, растениеводство, экологическая химия, графический дизайн, декоративно-прикладное творчество и др. Под руководством преподавателей Сургутского госуниверситета обучающиеся получат знания по выбранным программам, смогут развить лидерские качества и исследовательские навыки.

Также учащиеся пройдут обучение по программам подготовки к олимпиадам Национальной технологической инициативы, которые входят в Перечень олимпиад школьников Министерства просвещения РФ. Это значит, что победители и призеры получат бонусы при поступлении в вузы.

Обучение в Региональном модельном центре бесплатное. Занятия по программам начнутся с 9 сентября. Прием документов – до 31 августа.

Ознакомиться с правилами приема на новый 2019/20 учебный год можно по ссылке.

Справки по телефонам: 8 (3462) 76-31-15, 76-28-00 (доб. 2932).

Группа в ВКонтакте: vk.com/dopsurgu

Напомним, что свои двери Региональный модельный центр открыл в СурГУ в сентябре 2018 года. В конце мая 2019 года более 350 ребят получили сертификаты об окончании учебы. На протяжении года учащиеся посещали занятия технического, социально-педагогического и естественно-научного направлений.