​Как быть, если дом аварийный

В рамках рабочей поездки в Локосово Анатолий Сименяк провел личный прием граждан. Две жительницы села обратились к председателю районной Думы с вопросом переселения из аварийного жилья.

Женщин интересовал расчёт выкупной стоимости на приобретение благоустроенной квартиры и обмен старого жилья на новое. Анатолий Сименяк рассказал им о порядке предоставления жилого помещения и объяснил, каким образом рассчитывается выкупная стоимость в аварийном доме. Жительницы встречей остались довольны, отметив, что объяснения председателя были для них исчерпывающими и понятными.

Что касается перспектив села по переселению граждан из аварийных домов, то в Локосово началось возведение нового 30-квартирного дома. Согласно паспорту строительства, дом сдадут в 2020 году. После этого планируется начать процесс расселения. Квартиры в доме будут приобретаться в рамках целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района».