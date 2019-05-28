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​Таможенник Югры напомнили, сколько можно взять сигарет в отпуск

В 2019 году 25 пассажиров, воспользовавшихся услугами международных аэропортов Югры, нарушили правила перемещения сигарет. Люди пытались вывезти или ввезти в страну слишком много табака.

«Отличились туристы, вылетающие в Таиланд и Вьетнам, а так же пассажиры, следующие в Таджикистан и Азербайджан, и прибывшие из Таджикистана и Узбекистана. Например, в Нижневартовск из Ташкента «прилетели» 400 сигарет, а пассажир рейса Сургут — Баку пытался вывезти 600 сигарет», — рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю Сергей Николаев напомнил, что одному человеку старше 18 лет разрешено провозить 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов из расчета на одного человека. Перемещение свыше норм табачной продукции в личных целях запрещено. Наказание за такое нарушение предусматривает наказание в виде административного штрафа либо конфискации предмета правонарушения.


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Сегодня в 08:58, просмотров: 488, комментариев: 0


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