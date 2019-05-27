16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix в рублях

Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix в рублях

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix «Производство и коммуникации 2.0» в рублях с гарантированным фиксированным доходом.

Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.

«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Основные преимущества:

  • 100% защита капитала
  • срок программы 2 года
  • доходность до 15% годовых в рублях
  • минимальный взнос - 50 000 RUB
  • страховая защита и юридические привилегии

    • Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/


    Нашли ошибку в тексте?
    Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

    Сегодня в 13:31, просмотров: 190, комментариев: 0


    QR код
    Комментариев пока нет.

    Комментарии закрыты.

    Мнения

    ​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»

    ​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»
    Могу ли я, к примеру, на своем земельном участке где-нибудь в центре города вывалить огромную кучу навоза, посчитав, что мне это нужно как удобрение? И мне ничего за это не будет?
    Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 10:09
    509 6
    Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО

    Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО
    Анастасия Семихатских Сегодня в 08:59
    1051 5
    ​Неделька ближе к концу мая

    ​Неделька ближе к концу мая
    СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
    Олег Владимиров 26 мая в 14:41
    867 3
    Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

    Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов
    Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки
    Редакция СИА-ПРЕСС 26 мая в 12:30
    1283 3
    ​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

    ​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
    Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
    Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
    1122 3
    ​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

    ​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
    Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
    Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
    2781 14
    ​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

    ​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
    Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
    Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
    1788 2
    ​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

    ​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

    Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
    872 1
    ​Как бизнес кошмарит город

    ​Как бизнес кошмарит город
    Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
    Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
    1264 7
    ​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

    ​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
    Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
    Лилия Сулейманова 24 мая в 11:43
    955 3
    Обыденно и буднично

    Обыденно и буднично
    Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
    Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 24 мая в 09:09
    1494 33
    ​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

    ​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
    По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
    Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
    1077 0
    ​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

    ​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
    Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
    2821 4
    ​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

    ​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
    Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
    Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
    642 5
    ​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

    ​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
    Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
    Анна Богдевич 22 мая в 21:52
    1512 6
    Олег Владимиров

    ​Меня терзают смутные сомненья
    Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
    Олег Владимиров 22 мая в 11:39
    1373 7
    Больше мнений
    Сетевое издание (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru
    Google+
    Лучшее

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика