Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix в рублях
Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix «Производство и коммуникации 2.0» в рублях с гарантированным фиксированным доходом.
Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.
«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.
Основные преимущества:
Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/
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