Альфа-Банк предложил стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix в рублях

Клиенты Альфа-Банка могут оформить стратегию инвестиционного страхования жизни ForwardAlfaFix «Производство и коммуникации 2.0» в рублях с гарантированным фиксированным доходом.

Купон начисляется раз в квартал в случае, если стоимость акций в корзине будет превышать уровень установленного барьера. Выплата производится в конце срока программы.

«Благодаря короткому сроку, невысокому порогу входа и 100% защите капитала программа отлично подходит консервативным инвесторам, которые только начинают инвестировать», - комментирует директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Основные преимущества:

100% защита капитала

срок программы 2 года

доходность до 15% годовых в рублях

минимальный взнос - 50 000 RUB

страховая защита и юридические привилегии

Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/investments/