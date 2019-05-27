​Начало рабочей недели в Югре будет ветреным и дождливым

В Югре на 27 и 28 мая объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях — ожидается юго-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду.

По прогнозу специалистов Обь-Иртышского УГМС, ветер немного стихнет к среде, а вот дождливо будет в округе до пятницы. Однако снега не ожидается. Днем будет достаточно тепло — до плюс 19-24 ºС днем, на севере — до +15 ºС. Ночью также ожидается выше нуля.

Стоит отметить, что 29 мая в Сургуте планируют завершить отопительный сезон.