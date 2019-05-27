​В колонии Югры хотят привлечь малый и средний бизнес

Власти Югры намерены активнее работать вместе с управлением ФСИН по развитию производства исправительных колоний. Например, привлечь в них малый и средний бизнес. Об этом рассказал заместитель губернатора Югры Николай Милькис во время своего визита вФКУ ИК-15 УФСИН России по Югре.

«Я здесь для того, чтобы понять, как округ может помочь развитию промышленного производства внутри пенитенциарных учреждений. Есть задумка о привлечении к этому процессу малого и среднего бизнеса, готового к использованию труда заключенных. Думаю, мы сможем найти механизмы по поддержке такого бизнеса, допустим, посредством Фонда поддержки предпринимательства округа», – пояснил Милькис.

В ходе визита также обсуждались вопросы развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы (УИС) региона и трудовой адаптации осужденных.

Отметим, что в настоящее время в исправительных учреждениях округа действует швейное производство, которое обеспечивает как внутренние системные нужны, к примеру, в спецодежде для самих осужденных, форменном обмундировании для сотрудников УИС, так и муниципальные заказы: постельные принадлежности, спецодежда для медицинских работников и работников нефтегазовых предприятий. Предоставляются услуги по металлообработке: это очистка труб, изготовление свай, площадки по обслуживанию нефтяных скважин. В деревообрабатывающем цеху производятся ложементы, лотки для перевозки хлеба, строительные поддоны и многое другое. Кроме того, в учреждениях УИС округа имеются профессионально-технические училища, где осужденные получают профессии по 16 направлениям, востребованным на рынке труда региона.

«Потенциал промышленного сектора УФСИН России по Югре достаточно широк. Интерес к сотрудничеству проявляют и представители бизнес сообщества, и муниципальные заказчики. Однако отсутствие оборотных средств для закупки сырья и изношенность оборудования не позволяют на полную мощь использовать возможности производственного блока УИС», — рассказал главный инженер УФСИН России по Югре Денис Сабадашев.