​В Югре состоялся первый форум учителей, преподающих языки коренных народов Севера

В Югре состоялся первый форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. В его рамках педагоги обсудили механизмы и практики обучения родному языку, подготовку учебно-методических комплектов, имеющиеся проблемы и многое другое.

В настоящий момент языки коренных народов Севера в Югре преподают в семи детских садах и восьми школах.

«Самое главное, что нужно сделать — ввести изучение родного языка обязательным предметом в школе, а не факультативом. Также нужно вновь начать готовить преподавателей родного языка, а также уделить особе внимание разработке учебных пособий», — рассказал СИА-ПРЕСС председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.

С мнением Айпина солидарна губернатор Югры Наталья Комарова, которая в своем аккаунте в Инстаграм написала, что необходимо «перейти от «обучения родным языкам» к «обучению на родных языках».

Что же касается учебных пособий, то в прошлом году в школы, где проводятся занятия по изучению родных языков, поступили учебники по мансийскому языку для 1-4 классов. А нынешнем году поступят для 5-9 классов. «Разработка учебных пособий по языку ханты осложнена тем, что нет графики, которую признали бы все специалисты в этой сфере. Задача. Ее надо решить», считает губернатор.