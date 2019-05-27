Альфа-Банк занял 3 место по розничному кредитному портфелю

Альфа-Банк продолжает активно наращивать розничный кредитный портфель. По данным РСБУ за год банк увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70%, заняв по итогам марта 3 место в общем списке кредитных организаций по данному показателю. Кредитный портфель Альфа-Банка на 1 апреля этого года составил 441 миллиард рублей. Более 40% клиентов банка имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит в банке.

Совокупный объём выданных банком потребительских кредитов достиг почти 270 млрд рублей, увеличившись за первый квартал на 68%. Ипотечный кредитный портфель достиг отметки 45 млрд рублей. Количество кредитных карт, находящихся в обращении, на 1 апреля 2019 года превысило 5 млн штук, среди которых набольшей популярностью пользуется карта «100 дней без %».

"Объем кредитов физическим лицам растет высокими темпами. Мы из месяца в месяц демонстрируем превосходные результаты и дальше планируем наращивать объемы кредитных продаж. В 2019 году банк планирует значительно увеличить кредитный портфель и занять около 4% доли рынка», – прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач